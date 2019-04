Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Lipizzanergestüts Piber im ahr 2020 soll in der Weststeiermark ein Alterssitz für pensionierte Hengste der Spanischen Hofreitschule entstehen. Sonja Klima: "Das Projekt liegt mir sehr am Herzen."

Wollen in Piber eine „Seniorenresidenz“ einrichten: Sonja Klima und Erwin Movia © Robert Cescutti

In Piber werden die edlen Lipizzaner gezüchtet, die besten Hengste werden am Heldenberg in Niederösterreich für die Spanische Hofreitschule (SRS) ausgebildet. Anlässlich des 40. Geburtstags von „Neapolitano Nima I.“ präsentierte SRS-Geschäftsführerin Sonja Klima die Idee, in Piber eine Seniorenresidenz für Lipizzaner einzurichten.

