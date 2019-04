Facebook

Ein Sattelschlepper müht sich auf die Passhöhe © Screenshot Facebook/Gaberlhaus

Dass der Winter im April schon mal ein Comeback geben will, kommt ja an sich nicht überraschend. Für einige Lkw-Lenker anscheinend doch. Der Kälteeinbruch bescherte dem Gaberl zwischen Maria Lankowitz und Weißkirchen eine dicke Schneedecke. Trotzdem quälten sich am Vormittag Schwerfahrzeuge auf die 1550 Meter hoch gelegene Passhöhe hinauf. Es wurde Kettenpflicht verhängt, trotzdem bleiben immer wieder Lkw hängen. Eine Umleitung wurde eingerichtet, auch dort gilt für Lkw über 3,5 Tonnen Kettenpflicht.

