Umfahrungstunnel ist ab Freitag wieder offen

Der Ostermarkt am Voitsberger Hauptplatz ist gesichert. Freitagfrüh ist der Tunnel wieder einspurig befahrbar.

Trotz Regens wurde die Betonfahrbahn rechtzeitig fertig © PR Trumler

Zwar war diese Woche im Gegensatz zur vorigen wetterbedingt nicht optimal, trotzdem konnte in der Wanne Graz beim Umfahrungstunnel Voitsberg die Fahrspur in Richtung Köflach betoniert werden. Damit kann die Totalsperre Freitagfrüh wieder aufgehoben werden. „Damit steht einem ,verkehrsarmen’ Ostermarkt am Freitag auf dem Voitsberger Hauptplatz nichts im Wege“, sagte Verkehrslandesrat Anton Lang gestern. Projektleiter Jakob Kogler-Sobl ergänzt: „Aus technischen Gründen mussten wir händisch schalen. Sobald es das Wetter erlaubt, werden wir die Fahrbahn Richtung Graz betonieren und fertigstellen. Während der Totalsperre konnten auch auf dieser Fahrspur Arbeiten abgewickelt werden.“