In der Nacht auf den 2. April hatte ein unbekannter Täter im Stadtgebiet von Köflach in 17 Autos sowie vier Häuser und Wohnungen eingebrochen. Nun konnte ein 18-jähriger Weststeirer ausgeforscht werden. Bei der Tat soll er betrunken gewesen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den VW Passat steckte der junge Weststeirer nach einem Ausritt in eine Wiese mit Papier in Brand © Rainer Brinskelle

Für Aufsehen hatte ein vorerst unbekannter Täter in der Nacht von 1. auf 2. April in Köflach gesorgt. Insgesamt 17 Autos hatte er aufgebrochen und zudem vier Einschleichdiebstähle in Häuser und Wohnungen verübt. Dabei stahl er auch ein Auto für eine Probefahrt. Nach einem Ausritt in eine Wiese wurde das Fahrzeug in Brand gesteckt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.