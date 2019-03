Stiftungsrat Gerhard Koch einstimmig zum neuen Landesdirektor bestellt

Facebook

Landesstudio: Gerhard Koch (58) wurde einstimmig bestellt © APA/HOCHMUTH

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt im ersten Plenum 2019 des ORF-Stiftungsrats war die Nachbesetzung von Gerhard Draxler, der sich als Landesdirektor der Steiermark aus familiären Gründen vorzeitig zurückzieht. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat den Rosentaler Gerhard Koch (58) vorgeschlagen, der wurde auch einstimmig zum neuen steirischen ORF-Direktor bestellt. "Ich gratuliere Gerhard Koch sehr herzlich zu seiner neuen Aufgabe. In all seinen Funktionen im Landesstudio Steiermark hat sich Koch als hoch erfolgreicher Programmmacher und profunder Journalist erwiesen. Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Kompetenz, seinem Engagement und seinen Managementfähigkeiten das nicht nur für die Steiermark so wichtige Landesstudio sicher und verlässlich in die digitale Zukunft führen wird", so Alexander Wrabetz.

