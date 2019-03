Zum letzten Mal leitete Bernd Osprian eine Gemeinderatssitzung in Bärnbach als Bürgermeister. Dabei konnte er einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren. Der Abschied fiel ohne Emotionen und unterkühlt aus.

Bürgermeister Bernd Osprian legt sein Mandat in Bärnbach mit 31. März zurück © Andrea Kratzer

Eine Gemeinderatssitzung in Bärnbach wie viele und doch irgendwie anders: Es war nämlich die letzte von Bernd Osprian als Bürgermeister. Wie ausführlich berichtet, übersiedelt er nach Voitsberg und tritt dort ab Juli in die Fußstapfen von Ernst Meixner als Bürgermeister in Voitsberg. Wer sich Emotionen erwartet hatte, wurde enttäuscht.

