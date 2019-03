Ursprünglich sollte sie nur die Handschrift für ein Tattoo des Enkerls liefern. Am Ende ließ sich die 75-jährige Ingeborg aus Voitsberg selbst tätowieren. Zum 1. Mal.

Oma Ingeborg bei Mario (Uniquesytle) © privat

"Oma war mit, weil ich mir den Namen meines Hundes in ihrer Handschrift stechen lassen wollte." So beginnt diese schöne Familiengeschichte aus Voitsberg, an deren Ende die 75-jährige Ingeborg selbst tätowiert ist. Zum 1. Mal!

