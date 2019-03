Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Lankowitzer Gemeinderäte trafen sich in Salla © Heike Krusch

Lauter einstimmige Beschlüsse, keine langen Diskussionen. In knapp zwei Stunden waren 22 Tagesordnungspunkte bei der ersten Maria Lankowitzer Gemeinderatssitzung des heurigen Jahres im Gasthof Zach in Salla abgehandelt. Bürgermeister Kurt Riemer (SPÖ) nannte an einer Stelle während der Sitzung vielleicht den Grund für die Einigkeit: „Es geht hier nicht nur um das Geld. Es geht um die Lebensqualität unsere Bürger.“ Und in der Tat wurden viele Beschlüsse im Bereich der Grundversorgung gefällt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.