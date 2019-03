Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittwochabend wurden erste Ergebnisse des Bürgerbeiligungsprozesses präsentiert © Raphael Ofner

Die Pläne zur Umgestaltung des Areals rund um den Dechantteich in Köflach nehmen erste Konturen an. Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprojektes haben in den vergangenen Monaten rund 300 Gemeindebürger und Gäste der nahegelegenen Therme Nova Anregungen zur Belebung des Erholungsgebietes eingebracht. Diese wurden am Mittwoch bei einem Informationsabend im Volksheim Köflach präsentiert. Die Stoßrichtung sei laut Johanna Reinbrecht, Beraterin vom Verein Landentwicklung Steiermark, klar: „Es werden nicht die Bagger anrollen. Eine sanfte Veränderung wird angestrebt.“