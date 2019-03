Facebook

Die beiden Plakate für die Stadterhebungsfeierlichkeiten werden im Museum aufbewahrt © Heike Krusch

Wichtige Frauen im Bezirk waren hier bereits abgebildet. Momentan steht der 70er Ball in der Auslage. Und demnächst wird der Eingang des Rathauses mit dem Thema „80 Jahre Stadterhebung“ bespielt. Gabriele Gschiel vom Museum Köflach erklärt: „Die Geschichte der Köflacher Stadterhebung ist ja eine ungewöhnliche.“ Am 28. Juli 1939 erhielt die Gemeinde das Stadtrecht. Die für den 24. September geplanten Stadterhebungsfeierlichkeiten mussten jedoch aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs abgesagt werden. „Die originalen Plakatentwürfe für die Feier sind Gott sei Dank im Stadtmuseum erhalten.“ Anders als die Stadterhebungsurkunde. Diese ging in den Wirren der Nachkriegszeit verloren.

