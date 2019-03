Kleine Zeitung +

Bezirk Voitsberg Der närrische Fahrplan durch den Faschingsdienstag

Der Fasching biegt in die Zielgerade ein. Gleich fünf närrische Veranstaltungen gehen am Faschingsdienstag im Bezirk Voitsberg über die Bühne. In Ligist beginnt das Närrische Treiben bereits um 9 Uhr, ehe ab 15 Uhr der 1. Ligister Vereinstriathlon über die Bühne geht.