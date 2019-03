Kleine Zeitung +

Verlorene Geldbörse Ehrliche Finderin über Kleine Zeitung-Aufruf gefunden

Ein Weststeirer vergaß seine Geldbörse in einem Supermarkt in Voitsberg. Eine Frau lief ihm nach und gab das Portmonnaie mit mehreren hundert Euro zurück. Über die Kleine Zeitung startete der Pensionist einen Aufruf, um seine ehrliche Finderin zu finden - sie "stellte sich" am Montag im Regionalbüro in Voitsberg.