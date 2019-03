Facebook

Ein Blick in die Vergangenheit: Die Vereinsmitglieder beim Winterschnittkurs im Jahr 2003 © Josef Gallaun

Die Hobbygärtner und Gartenfreunde aus dem Bezirk Voitsberg haben in diesem Jahr etwas zu feiern. Der Obst- und Gartenbauverein Bezirk Voitsberg, der 1949 gegründet wurde, zelebriert sein 70-jähriges Jubiläum. Obmann Josef Gallaun, der selbst seit 30 Jahren Mitglied des Vereines ist, kramt für das Jubiläum in den Geschichtsbüchern: „Ursprünglich waren es zwei Vereine, die vor 70 Jahren in der Weststeiermark gegründet wurden, einer in Köflach und einer in Maria Lankowitz.“