Klaudia Weißensteiner ist stolz auf ihr Erstlingswerk © Simone Rendl

Durch eine Hüftoperation war die die Weststeirerin Klaudia Weißensteiner mehrere Wochen lang an ihr Bett gefesselt. Doch ans Nichts Tun dachte die zweifache Mutter, die hauptberuflich als Buchhalterin bei Leykam Alpina tätig ist, nicht – binnen zwei Monaten hatte Weißensteiner ihr erstes eigenes Buch geschrieben. „Mich hat es schon länger unter den Fingernägeln gejuckt, ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe so viele kleine Geschichten in meinem Kopf und ich hatte noch nie die Gelegenheit, sie niederzuschreiben“, erzählt die Voitsbergerin. „Deswegen habe ich die Chance ergriffen und etwas Positives aus meiner unfreiwilligen Auszeit vom Beruf gewonnen.“ Der Liebeskriminalroman „Mehr als Liebe gibt es nicht“ ist das Erstlingswerk der Weststeirerin.