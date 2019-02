Facebook

Klaus Eckel "wird das Gefühl nicht los" © Foto von Zinner

Kabarettfans haben sich die Termine schon dick im Kalender angestrichen. Im Kulturreferat Bärnbach wird nämlich auch heuer großer Wert auf gepflegte Unterhaltung gelegt.

Den Auftakt im Pointenschleudern macht am Donnerstag, dem 21. März, Klaus Eckel mit seinem brandneuen Programm „Ich werde das Gefühl nicht los“. In Wien mussten aufgrund der großen Nachfrage bereits Zusatztermine eingeschoben werden. „Auch bei uns war der Vorverkauf im Dezember so stark, dass wir uns entschlossen haben vom Volkshaus in die Sporthalle Bärnbach auszuweichen“, berichtet Kulturreferent Andreas Albrecher. Tickets sind bei der Sparkasse, in der Raiffeisenbank, der Stadtgemeinde und bei Ö-Ticket erhältlich.

