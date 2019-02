Wir suchen wieder frühlingshafte Schnappschüsse von unseren Leserreportern aus dem Bezirk Voitsberg. Denn der Frühling hat heuer in der Weststeiermark bereits Einzug gehalten.

In der Weststeiermark sprießen schon die ersten Frühlingsboten aus dem Boden © Rainer Brinskelle

Momentaufnahme in Voitsberg: Sachte wippen die Schneeglöckchen im Wind, Vogelgezwitschter vermischt sich mit dem Lärm der Autos, die den Hauptplatz kreuzen, der Himmel ist wolkenlos. Der Frühling hält in der Region Weststeiermark Einzug - daran können auch die Temperaturen, die ab Freitag kurzfristig wieder in Richtung Gefrierpunkt purzeln, nichts ändern: Die ersten Frühlingsboten sind da.