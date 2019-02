Kleine Zeitung +

Sieben Feuerwehren im Einsatz Dachstuhl in Geistthal-Södingberg steht in Vollbrand

Zu einem Brandeinsatz mussten sieben Feuerwehren am Mittwochvormittag ausrücken. Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Geistthal-Södingberg steht seit ungefähr 10 Uhr in Vollbrand.