Kleine Zeitung +

60 Kameraden im Einsatz Wohnhaus in Geistthal-Södingberg steht in Flammen

Brandeinsatz am Mittwochvormittag: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Geistthal-Södingberg steht seit 10.15 Uhr in Vollbrand. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, sieben Feuerwehren sind ausgerückt.