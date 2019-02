Facebook

Simon Lewis und seine Band kamen für ein Konzert nach Bärnbach © Simone Rendl

Bereits eine Stunde vor Konzertbeginn tummelten sich zahlreiche Menschen im Volkshaus in Bärnbach. Es galt, sich einen Platz in den vorderen Reihen zu sichern, um die bestmögliche Sicht auf die Bühne zu haben. Der Wiener Hitparadenstürmer Simon Lewis hatte Bärnbach als letzten Österreich-Stop seiner Tour auserkoren. „Er ist ein talentierter Künstler, ich bin froh, dass wir ihn für Bärnbach gewinnen konnten“, so Kulturreferent Andreas Albrecher.