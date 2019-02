Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Vollmann hat sich seit zehn Jahren der Mentalmagie verschrieben © Michael Zejdlik

Seit 2008 beschäftigt sich der Voitsberger Thomas Vollmann mit Mentalmagie, 2010 hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, 2013 wurde er aufgrund seiner Kenntnisse in den Magischen Zirkel Graz aufgenommen. Und jetzt folgt ein neues Kapitel in seinem persönlichen „Zauberbuch“. Vollmann wurde interimistisch – also bis zur nächsten Wahl im Jahr 2020 – zum Generalsekretär des Magischen Rings Austria (MRA) ernannt. Das ist nach dem Präsidenten und dem stellvertretenden Präsidenten die wichtigste Funktion in diesem Gremium, welches seit 1982 der Dachverband aller österreichischer Zaubervereine ist.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.