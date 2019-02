Kleine Zeitung +

Bärnbach, Gössendorf Brände beschäftigten die Feuerwehren

Brände am Freitag: Am Freitagabend geriet eine Absauganlage in der Gemeinde Bärnbach eines Industriebetriebes aus noch unbekannter Ursache in Brand. In Gössendorf bei Graz wiederum brannte Freitagabend eine Arbeitsmaschine.