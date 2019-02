Seit 20 Jahren besteht das Erholungs- und Pflegeheim Waldhaus. Drei Millionen Euro hat die Familie in das Haus bereits investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsam mit den Bewohnern des Pflegeheims wird musiziert, gebastelt und gesungen © Erholungs- und Pflegeheim Waldhaus

Etwas versteckt zwischen den Bäumen, inmitten der idyllischen Landschaft in den Bergen liegt ein Haus, in dem alte und pflegebedürftige Menschen seit 20 Jahren ein Zuhause finden. Im Pflegeheim Waldhaus in der Gemeinde Edelschrott werden 30 Menschen von früh bis spät von 13 Pflegern betreut.