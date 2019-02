Am 12. Februar erblickte der Hengst Maestoso Rianna als erstes Fohlen seines Jahrgangs das Licht der Welt in Piber. Heute ging es erstmals ins Freie.

Maestoso Rianna auf seinem ersten Ausflug im Freien © Christoph Srekl

Am Dienstag kam das Fohlen Maestoso Rianna im Lipizzanergestüt Piber auf die Welt. Und dass es dem kleinen Hengst bestens geht, sieht man bei seinem ersten Besuch im Freien. Gar nicht mehr so staksig tobt der Kleine - natürlich immer in der Nähe seiner Mutter - über den Gestütshof.