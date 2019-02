Für den Zeugnistag vor dem Start der Semesterferien in der Steiermark hat sich die Antenne Steiermark etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Reporter Thomas Seidl pendelte mit dem Schulbus durch den Bezirk Voitsberg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Antenne Steiermark-Reporter Thomas Seidl und GKB-Buslenker Bernhard Roiko © Facebook/Antenne Steiermark

Das klang nach viel Spaß! Der weststeirische Antenne Steiermark-Reporter Thomas Seidl mischte sich am 15. Februar, dem Zeugnistag vor dem Start der Semesterferien in der Steiermark, unter die Schüler im Bezirk Voitsberg. Gemeinsam mit GKB-Busfahrer Bernhard Roiko war der Deutschlandsberger mit dem Schulbus zwischen Geistthal-Södingberg und dem Bahnhof in Köflach unterwegs.