Zu einem spektakulären Einsatz wurde die FF Voitsberg am Donnerstag, dem 14. Februar 2019, kurz nach 18 Uhr gerufen. In der Burggasse mussten ein Kleintransporter, ein Kleintraktor und ein Anhänger geborgen werden.

Zu einer Fahrzeugbergung musste die FF Voitsberg am Donnerstag ausrücken © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Auf einer abschüssigen Privateinfahrt wollte ein Unternehmer seinen Kleintraktor auf einen Anhänger verladen. Er fuhr mit dem Traktor auf den bereits beim Kleintransporter angehängten Anhänger. Dabei setzte sich das Gespann in Bewegung und rollte rund 30 Meter bergab in Richtung Burggasse in Voitsberg.