Bahnhof Krems (Voitsberg)Diese Katze hat sich in den Dienst der GKB gestellt

In Japan erlangte Bahnhofskatze "Tama" Weltruhm. Auch in der Weststeiermark hat eine Samtpfote eine Haltestelle als Heimat auserwählt.

Die Bahnhofskatze von Krems hat sich an der Haltestelle niedergelassen und nimmt ihren „Job“ ernst © Ewald Raudner

Wer weiß? Vielleicht hat sie sich ein Vorbild an „Tama“ genommen, die es zuerst zur Bahnhofsvorsteherin und später zur stellvertretenden Präsidentin einer japanischen Bahngesellschaft gebracht hat. Jedenfalls hat sich eine Katze mit Stummelschwanz als Fan der GKB entpuppt und sich auf dem Bahnhof in Krems (Voitsberg) häuslich niedergelassen.

Es ist nicht genau bekannt, wann die Samtpfote das Areal in Beschlag genommen hat, jedenfalls ist sie – störrisch wie ein Esel – darauf bedacht, sich nicht vertreiben zu lassen. Deshalb haben die Besitzer des Vierbeiners oder Anrainer kürzlich einen Zettel an ihrem Lieblingsplatzerl, auf einer roten Wartebank, angebracht und gebeten, die Katze nicht mehr ins Tierheim zu bringen. Das dürften Tierliebhaber einige Male gemacht haben.

