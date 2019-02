Seit knapp 30 Jahren betreibt Familie Wenzel ihren Islandpferdehof in Mooskirchen. Die Kleine Zeitung hat sich in den Sattel gewagt.

Traditionell tragen die Reiter im Sattel klassische Pullover aus Island © Robert Cescutti

Langsam und gleichmäßig geht der Atem von Isländer-Hengst „Mökkur“ und bildet in der kühlen Halle kleine Wölkchen in der Luft. Ich gebe kurz Schenkeldruck und schon setzt sich das Pferd mit dem kuscheligen, dunklen Fell in Bewegung. „Führ ihn auf linker Hand auf die Außenbahn“, trägt Pferdehofbesitzerin Monika Wenzel auf.