Modriach-Winkel Klein-Lkw rutscht bei Paketzustellung in den Graben

Freitag am Vormittag rutschte ein Paketzusteller in Modriach-Winkel in den Straßengraben. Die Feuerwehr Modriach barg das Auto, der Lenker konnte seine Fahrt fortführen.