Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die steirischen Christophorus-Hubschrauber waren am Donnerstag im Dauereinsatz © Öamtc

Ein trauriges Ende fand ein Skitag für einen 79-Jährigen am Donnerstag kurz nach Mittag am Salzstiegel: Er war auf der Piste mit einem zweiten Skifahrer kollidiert. Obwohl Bergretter und Notarzt den Mann sofort Wiederbelebungsversuche einleiteten, konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Der zweite Skifahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, er wurde vom Rettungshubschrauber C 12 ins UKH Graz gebracht.