Die steirischen Christophorus-Hubschrauber waren am Donnerstag im Dauereinsatz © Öamtc

Ein trauriges Ende fand ein Skitag für einen 78-Jährigen Weststeier am Donnerstag kurz nach Mittag am Salzstiegel: Er war auf der Piste mit einem zweiten Skifahrer, einem 47-Jährigen Wiener, kollidiert. Obwohl Bergretter und Notarzt den Mann sofort Wiederbelebungsversuche einleiteten, verstarb er noch an der Unfallstelle. Der zweite Skifahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, er wurde vom Rettungshubschrauber C 12 ins UKH Graz gebracht und dort intensiv medizinisch betreut.

