Ein närrisches Jubiläum: am 9. Februar lädt der UFC Söding bereits zum 40. Mal zum Faschingsball ein.

Die schönsten Masken werden auch heuer in Söding prämiert © Karl Mayer

Manchmal kommt es ganz anders als man denkt. Vor 40 Jahren wurde der Lumpenball des UFC Söding ins Leben gerufen, weil die Organisatoren bemerkt hatten, dass ein klassischer Faschingsball nicht mehr so viele Leute angezogen hatte. „Aber mittlerweile kommt kaum jemand in Lumpen“, freut sich Vereinsobmann Patrick Thalhammer schon jetzt auf die Maskenprämierung am Ball.

