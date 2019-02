Kleine Zeitung +

Söding-St. Johann Unbekannte brachen in Schule und Kindergarten ein

In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Gemeindeamt, die Volksschule und den Kindergarten in Söding ein. Der Wert der Beute dürfte gering sein, der Sachschaden ist laut ersten Informationen aber beträchtlich.