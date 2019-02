Facebook

Die bald leer stehenden Bankgebäude in Mooskirchen (siehe Bild) und Ligist werden zum Verkauf angeboten © Heike Krusch

Noch dreht er sich, der gelbe Würfel mit dem markanten schwarzen Logo. Doch schon bald ist die Filiale der Raiffeisenbank in Mooskirchen Geschichte. Am 22. Februar werden Bankkunden zum letzten Mal dort bedient – und zwar nicht nur in dieser weststeirischen Gemeinde. Auch die Bankfilialen in Ligist und Hirschegg werden am darauffolgenden Werktag, dem 25. Februar, geschlossen.

