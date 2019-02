Facebook

Elisabeth Max-Theurer (rechts) mit Tochter Victoria Max-Theurer © APA/EXPA/ROLAND HACKL

Die Frage, wer Elisabeth Gürtler in der Spanischen Hofreitschule nachfolgt, hat nicht nur in der Reitbahn der Winterreitschule viel Staub aufgewirbelt. Wie berichtet, fand ein Hearing mit der ehemaligen Kanzler-Gattin Sonja Klima, Ulla Weigerstorfer von Magna Racino und Bereiter Herwig Radnetter statt.

Letzgenannter erreichte die meisten Punkte und wurde vom Beirat als Erster gereiht. Im Aufsichtsrat machte Klima als Wunschkandidatin von Kanzler Sebastian Kurz und Ministerin Elisabeth Köstinger das Rennen. Die Folgen: Der Beirat um Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer trat geschlossen zurück. Begründung: „Übelster Postenschacher“. Ex-Minister Martin Bartenstein stieg deshalb im Aufsichtsrat aus dem Sattel.

Korruptionsstaatsanwaltschaft

Knapp nach dem Eklat wurde publik, dass im Dezember eine Sachverhaltsdarstellung mit brisantem Inhalt bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingelangt ist. Max-Theurer wird vorgeworfen, sie habe durch eine Schenkung von 600.000 Euro erwirkt, bei der Besetzung von Punktrichtern zugunsten von Tochter Victoria Max-Theurer mitreden zu können.

Promi-Anwalt

„Es wurde nicht einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat die Einstellung vorgeschlagen“, sagt Max-Theurers Anwalt Manfred Ainedter. Michael Klackl von der Oberstaatsanwaltschaft Wien bestätigt den Eingang des Vorhabensberichtes, ohne Details zu nennen: „Die Sache liegt mit unserer Stellungnahme zum Vorhabensbericht zur Entscheidung beim Ministerium.“ Wann mit dieser zu rechnen ist, kann auch Ainedter nicht abschätzen. „Bei Charly Kahr hat es sechs Monate gedauert.“ Einen Zusammenhang mit der „Spanischen“ will der Promi-Anwalt, der auch Karl-Heinz Grasser vertritt, nicht ableiten. Ein komischer Zufall sei es aber, wenn so ein Vorfall an die Öffentlichkeit gelange, wenn Kritik am „Postenschacher“ geäußert werde.

Sonja Klima bei der Fete imperiale Foto © APA/HERBERT NEUBAUER

Stillos

Elisabeth Gürtler will sich zu den Vorkommnissen nicht äußern. „Das wäre stillos“, meint sie. Mit Klima kam sie übrigens bei den Ski-Rennen in Kitzbühel zusammen. Offen ist noch, wann diese die „Zügel“ aufnimmt. „Das wird in den nächsten Wochen der Fall sein“, gibt Daniel Kosak vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus bekannt. Wer künftig im Beirat sitze und Bartenstein im Aufsichtsrats „beerbe“ sei noch nicht entschieden. Man munkelt zudem, dass Klima den früheren Oberbereiter Johann Riegler zurückholen will.

