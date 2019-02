Holzschnitzkünstler Günther Friedrich hat sich an ein neues Material herangewagt. Jetzt steht ein Schwan aus Eis am Voitsberger Michaeliplatz.

Mit seiner Motorsäge hat Künstler Günther Friedrich den Schwan aus Eis geformt © Simone Rendl

Beeilen muss man sich, wenn man das Kunstwerk bewundern will, das derzeit am Michaeliplatz in Voitsberg zu bewundern ist. Ein Schwan aus Eis ziert seit Kurzem den Platz.



Holzschnitzkünstler Günther Friedrich hat sich hierfür an ein neues Material herangewagt und Gefallen daran gefunden: "Ich wollte schon immer einmal ausprobieren, eine Skulptur aus Eis zu schnitzen. Durch die Eisrettungsübung der Feuerwehr Voitsberg hat sich dann eine gute Möglichkeit geboten." Die Blöcke, die die Tauchstaffel aus dem Grafenteich schnitt, um die Übung durchzuführen, landeten schließlich in Friedrichs Werkstatt.