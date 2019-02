An 25 Verhandlungstagen wurden im Prozess rund um den Schenkkreis mehr als 200 Zeugen gehört. Jetzt ist das Urteil gefallen: Alle fünf Angeklagten wurden schuldig gesprochen, die bedingten Strafen betragen zwischen vier und sechs Monate.

Prozess in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit 16 Angeklagten war der Prozess im Oktober gestartet © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Grazer Straflandesgericht ist am Freitag der Prozess um einen groß angelegten Schenkkreis in der Weststeiermark ins Finale gegangen. Der Staatsanwalt betonte in seinem Schussplädoyer, dass die fünf Angeklagten "zu den Hauptakteuren" des Spiels gehörten. Von Pyramidenspielen gehe eine "Gemeingefährdung aus", war er überzeugt.