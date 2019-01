Facebook

Auch im Vorjahr herrschte gute Stimmung beim Public Viewing in Ligist © Robert Cescutti

Wenn Dienstagabend in Schladming wieder die besten Slalomfahrer beim Nightrace ihr Können beweisen, herrscht in der Steiermark Ausnahmezustand. Aber nicht nur in der Obersteiermark. Zum bereits dritten Mal laden der Jugendausschuss und die Sportunion Ligist zum Public Viewing auf den Ligister Marktplatz ein. „Wir wollten damals einen Gemeindeausflug nach Schladming organisieren“, erinnert sich Roman Neumann vom Jugendausschuss. Statt mühsam Hin- und Rückfahrt zu organisieren, holte man den berühmten Nachtslalom kurzerhand einfach in die Weststeiermark.