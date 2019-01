Facebook

Vor seinem Verschwinden sah Kater Karli ganz gesund aus - jetzt ist er abgemagert und etwas verwirrt © kk

Unser Kater Karli ist um ein Uhr früh wieder nach Hause gekommen. So viel Freude, auch Tränen, aber wir sind so glücklich, dass er wieder da ist“, teilt Tina Joanna Verhnjak auf ihrer Facebook-Seite mit. Wie berichtet, ist der zutrauliche Kater, der sich nie weit vom Einfamilienhaus in der Ringstraße in Pichling entfernte, Mitte Jänner spurlos verschwunden.

