Ein Mechaniker im Pferdestall: Der Weststeirer Erwin Movia ist der neue Gestütsmeister in Piber. Er hat sich ganz den Lipizzanern verschrieben.

Neo-Gestütsmeister Erwin Movia: „Lipizzaner gehen mit einem durchs Feuer“ © Robert Cescutti

In wenigen Tagen erwartet Erwin Movia den ersten Nachwuchs: 48 Lipizzanerfohlen werden heuer insgesamt erwartet. Die trächtigen Stuten stehen bereits in den Boxen, der Kreißsaal am Lipizzanergestüt Piber ist vorbereitet. „Mein Stellvertreter Herbert Friessnegg oder ich sind bei jeder Geburt dabei. Wir sind sozusagen die Geburtenhelfer“, erklärt Movia schmunzelnd.

