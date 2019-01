Die legendären „5 Steirer“ traten mit Oberkrainermusik in der Edelbrennerei „Pipifein“ auf. Bis zwei Uhr Früh wurde musiziert.

Reini Wölkart (3.v.r.) mit den „5 Steirern“ © Robert Cescutti

Für Freunde der Oberkrainermusik war es ein Ohrenschmaus. Denn in der Edelbrennerei „Pipifein“ von Reini Wölkart in Pichling bei Köflach sorgten die legendären „5 Steirer“ mit eben dieser Musik für Stimmung. „Die ,5 Steirer’ waren zum ersten Mal an diesem Abend dabei und es war wohl eine einmalige Geschichte“, sagt Wölkart.