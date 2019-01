Facebook

Michaela Lukmann arbeitet als Arthena Maxx © Karl Mayer

Der in Bärnbach beheimateten Künstlerin Michaela Lukmann, bekannt unter dem Künstlerpseudonym Arthena Maxx, ist ein internationaler Erfolg gelungen. „Ich wurde vom internationalen Kunstmanagement Pashminart aufgenommen“, freut sich Lukmann. Die Vereinigung betreut Künstler und organisiert Ausstellungen weltweit. Lukmann zeigte ihre Kunst bisher bereits in diversen Galerien. Jetzt werden ihre über 200 Werke von der Agentur auch katalogisiert und immer am Laufenden gehalten. Die Begründung der Agentur: „Wir sehen künstlerisches Potenzial, eine Persönlichkeit für den internationalen Markt und eine Message.“ Momentan läuft eine Bewerbung für eine Ausstellung in Peking.