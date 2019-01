Vom 76-jährigen Opa bis zum vierjährigen Enkel sind alle Mitglieder der Familie Krebernik regelmäßig am Snowboard.

Drei Generationen im Schnee seit den 1980ern fährt Familie Krebernik Snowboard © Lorenz Masser

Der Pulverschnee staubt und die Piste glitzert in der gleißenden Sonne hoch oben in den Bergen. Die heimischen Pisten sind die Heimat der Familie Krebernik. Die Weststeirer haben ihr Leben dem Wintersport verschrieben und teilen ihre Schneeabenteuer auf dem Snowboard online unter „The Snowboarding Family“. „Das Besondere an unserer Familie ist, dass vom Kind bis zum Opa jeder Snowboard fährt, der jüngste ist vier Jahre und mein Vater ist 76 Jahre alt“, erzählt Lilo Krebernik, der selbst mit elf Jahren mit dem Snowboarden begann.