Beim Magdalenakirtag in Köflach wird der Volkstanz noch gepflegt © visualize.at

Die Rolle, die die heimischen Vereine für den Zusammenhalt der Gesellschaft spielen, hat der Bärnbacher Dokumentarfilmer Wolfgang Scherz genauer unter die Lupe genommen. Dazu hat er sich in der Lipizzanerheimat, in der Südweststeiermark und im oststeirischen Almenland auf Spurensuche begeben. Am 13. Februar um 20.15 Uhr feiert der Film mit dem Titel „Z’sammhalt’n, z’sammsteh’n“, der in der Reihe „Heimat Österreich“ läuft, auf ORF III Premiere.

