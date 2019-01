Facebook

Auf die Gäste, die die Teilnehmer bewerteten, gab es als Nachtisch ein steirisches Apfeltiramisu © Katharina Siuka

Im Café Lipizzanergestüt Piber duftet es – kein Wunder, denn in der Küche wird seit den Morgenstunden eifrig gewerkt. Zu essen gibt es eine Kürbiscremesuppe und Wildragout, als Nachtisch wartet ein steirisches Apfeltiramisu. Die praktische Prüfung ist also schon fast fertig angerichtet. Die drei Servicekräfte, die hingegen noch auf ihren Auftritt warten, haben bereits die Tische arrangiert. Dort laden jetzt Blumen und ein handgefertigtes Menüheft zum Schlemmen ein.

Offene Posten besetzen

Die Teilnehmer des Pilotprojektes „Fit für das Gastgewerbe“ haben ihre Abschlussprüfungen absolviert – und zwar tadellos, so erscheint es dem ungeübten Gaumen. Vom Ländlichen Fortbildungsinstitut Steiermark (LFI) und dem Arbeitsmarktservice (AMS) Voitsberg in die Weststeiermark geholt und finanziert, durchlaufen neun Weststeirer, die beim AMS Voitsberg als arbeitslos gemeldet sind, einen Basiskurs. Fallen die Prüfungen positiv aus, sind sie in einem Monat Hilfskräfte für die Gastronomie. „Jetzt müssen die Teilnehmer noch Betriebspraktika absolvieren“, erklärt Christopher Zalar vom LFI. Das Ziel lautet, offene Posten in der weststeirischen Gastronomie zu besetzen.

„Der Wunsch der Wirtschaft nach mehr Kräften in der Gastro wird bestehen bleiben“, ist sich René Dezelak vom Café Lipizzanergestüt Piber sicher, „ich suche schon wieder“. Ob das Projekt aber fortgeführt wird, ist offen: Zalar zufolge hängt das von Budget, Teilnehmeranzahl und Nachfrage ab.

Die Teilnehmer in Küche und Service und ihre beiden Ausbildner Foto © Katharina Siuka

Das Essen ist angerichtet. „Das Wildragout ist geschmacklich sehr gut, aber der Knödel hätte etwas mehr Wasser vertragen“, resümiert Manfred Prettenthaler, WKO-Spartensprecher. Aber „für die 15 Kocheinheiten, die ihr hattet, war das eine Topleistung“, ist Wirt Walter Prettenthaler beeindruckt. Denn „man darf nicht vergessen, dass manche Teilnehmer erstmals in der Gastronomie lernen“, sagt Ausbildner Eduard Fink.

Ausbildung zur Fachkraft

Franz Hansbauer, Leiter des AMS Voitsberg, war ob des kurzen Ausbildungszeitraums von der Qualität überrascht. „Vor allem das Bemühen hat mir sehr gut gefallen.“ Das System des Pilotprojektes sage ihm zu. „Die Teilnehmer haben am Ende ein Zertifikat in der Hand und können später, wenn sie wollen, noch eine Fachkräfteausbildung machen.“

