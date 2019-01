Facebook

Peter Sükar (re.) und Andreas Herz ließen 2018 Revue passieren © Simone Rendl

Das neue Jahr läutete am Mittwochabend die Wirtschaftskammer Voitsberg mit ihrem traditionellen Neujahrs-Cocktail ein. Auch das alte Jahr ließen die weststeirischen Unternehmer und Politiker Revue passieren. Durchaus positiv blickte WK-Regionalstellenobmann Peter Sükar in seiner Eröffnungsansprache auf 2018 zurück: „Dem Bezirk geht es wirtschaftlich sehr gut, wir befinden uns auf der Überholspur. Mit so einer Basis lässt es sich gut in ein neues Jahr starten.“ Sorgen macht Sükar allerdings immer noch der anhaltende Personalmangel in den einzelnen Betrieben. „Es wird eines unserer Ziele im heurigen Jahr sein, mehr Zeit und Energie in die Lösung dieses Problems zu stecken. Fachkräfte sind die Zukunft des Bezirkes.“