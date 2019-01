Facebook

Mitglieder aller Ortsgruppen der Landjugend tanzen die Eröffnungspolonaise © Robert Cescutti

Der Countdown für den größten Ball in der Region läuft. Heuer laden Landjugend, Bauernbund und die Bäuerinnnenorganisation am Samstag, dem 19. Jänner, zum Bezirksbauernball ins Volkshaus Köflach ein. Wie auch schon in den vergangenen Jahren wird es in der angrenzenden Sporthalle die Lipizzanerheimatschänke geben, wo regionale Schmankerl serviert werden und die Voitsberger Jagamusi aufspielt. Im Ballsaal sorgen die „Spatzen 2000“ für den richten Schwung und wie gewohnt kann auch in der Kellerdisco das Tanzbein geschwungen werden.