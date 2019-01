Salzstiegl und Gaberl berichten von stetigem Neuschnee, der derzeit auf die Pisten fällt. Vor allem aus der Obersteiermark reisen viele Gäste an, um in der Weststeiermark Ski zu fahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pisten am Salzstiegl geben den Blick auf den schneebedeckten Rappoldkogel frei © Moasterhaus/Salzstiegl/Kaltenegger

Lawinenwarnstufe 5, mehr als 2000 Menschen sind noch immer von den Schneemassen eingeschlossen: Die Situation in der Obersteiermark bleibt weiterhin ernst. Auch am heutigen Donnerstag schneit es in den Nordstaulagen wieder intensiv. Die Einsatzkräfte hoffen, dass am morgigen Freitag Versorgungsflüge und Lawinensprengungen möglich ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.