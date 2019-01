Nach ihrem Benefizkonzert spendete die Gruppe „Heart of Stone“ für die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“.

Die Rockband „Heart of Stone“ feiert heuer 50-Jahr-Jubiläum © KK

Die Musiker der Voitsberger Rockband „Heart of Stone“ haben ein besonderes Jahr vor sich. „Wir feiern unser 50-Jahr-Jubiläum“, freut sich Heribert Kollmann. Kurz vor Silvester hat die Gruppe noch zum großen Jahresabschlusskonzert geladen. „Die Box in Rosental war ziemlich voll“, so Kollmann.