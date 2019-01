Am 31. Jänner startet wieder ein Raucherentwöhnungskurs der Gebietskrankenkasse in Voitsberg. Immer donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr heißt es bis inklusive 7. März: "Rauchfrei in sechs Wochen". Der Selbstbehalt beträgt 30 Euro.

Am 31. Jänner startet in der GKK Voitsberg wieder der Kurs "Rauchfrei in sechs Wochen" © andriano_cz

Zum Jahreswechsel haben sich auch im Bezirk Voitsberg wieder einige Menschen vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse (STGKK) unterstützt all jene, die diesen Vorsatz wahr machen wollen. Am 31. Jänner startet der nächste Kurs „Rauchfrei in sechs Wochen“ mit Petra Ruprechter-Grofe in der STGKK in Voitsberg. Von 18.30 bis 20 Uhr findet der Kurs an den sechs Donnerstagen von 31. Jänner bis inklusive 7. März statt.

„Das Seminar ist ein nach den aktuellsten wissenschaftlichen Kriterien aufgebautes Programm und in der Wirksamkeit vielfach überprüft. Es besteht aus einer Kombination aus Verhaltenstherapie und Nikotinersatztherapie“, so Ruprechter-Grofe.

Petra Ruprechter-Grofe wird den Rauchfrei-Kurs leiten © KK

Der Selbstbehalt beträgt 30 Euro. Der Rest wird von der STGKK und dem Land Steiermark übernommen. Interessenten können sich online unter www.stgkk.at/tabak, telefonisch unter Tel. (0316) 8035-1919 sowie per Mail unter rauchstopp@stgkk.at anmelden.