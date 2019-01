Die „Styrian Hurricanes“ unterzeichneten am Montagabend offiziell den Vertrag mit dem ASK.

Grambichler übergab Bürgermeister Ernst Meixner ein Trikot © Simone Rendl

Es ist beschlossene Sache – die „Styrian Hurricanes“ teilen sich in Zukunft den Trainingsplatz mit dem Voitsberger ASK. Im Rathaus in Voitsberg wurde am Montagabend offiziell der Vertrag zwischen den beiden Mannschaften unterzeichnet.